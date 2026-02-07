Haberler

Konya'da 11 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası, ilaç kokusundan rahatsızlanan 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
