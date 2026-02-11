Konya'da albino burma pitonuna doğal yaşam şartlarına yakın bir ortamda bakılıyor

Konya'da hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan albino burma pitonunun bakımı özenle yapılıyor.

Denizli'de alışveriş merkezinde gösteride kullanıldığı tespit edilince el konulan piton, nakledildiği Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezinde, özel koşullarında misafir ediliyor.

Merkezin sorumlusu ve veteriner işleri müdürü Ufuk Ertürk, AA muhabirine, sağlık kontrolleri yapılan pitonun genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yılanın bakımının ve beslemesinin özenle yapıldığını anlatan Ertürk, "Bu hayvanlar için doğal yaşam şartlarını taklit ettiğimiz ve optimum seviyede doğal yaşam alanlarındaki şartlarını sağladığımız bakım ve besleme prosedürümüz var. Bu hayvan da yine tropikal bir hayvan olması hasebiyle mevsimsel şartlarının yaşam standartlarına yakın şekilde koşullar sağlanmasıyla burada bakım ve beslemeye alınmış durumda." diye konuştu.

Ertürk, yılanın uzunluğunun dört metreye yakın olduğunu belirterek, "Bu hayvanın açık renkli olması nedeniyle yılanlar arasında ilgi çekici bir tür olduğunu söylemek gerekir. Günlük yaklaşık yarım kilodan fazla et yiyebilecek kapasiteye sahip etçil bir hayvandır." ifadesini kullandı.