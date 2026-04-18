Konya'da çocuklar 23 Nisan coşkusunu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yaşadı

Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler için 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gösteri uçuşu düzenlendi.

Kentteki bazı okullarda öğrenim gören ve kafileler halinde üsse gelen öğrencilere ilk olarak uçak ve helikopterler tanıtıldı.

Üste konuşlu hava ve yer unsurları hakkında yetkili askeri personelden bilgi alan öğrenciler, pilotlarla tanışma ve havacılıkla ilgili merak ettiği soruları da sorma fırsatı buldu.

Ardından uçuş izleme alanında toplanan öğrenci ve velilerden oluşan 2 bini aşkın kişi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu izledi.

Öğrenciler ile veliler, uçakların dumanlar atarak tırmanış, dönüş, alçalma ve yakın uçuş hareketlerini heyecanla takip ederek, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Gösteri kapsamında öğrenciler, en alçak irtifada 2 helikopterle yapılan kurtarma harekatı, CN-235 uçaklarını F-16 uçaklarını simüle ederek sağladığı yakın hava desteği ve paraşütle atlama faaliyetini de ilgiyle izledi.

Etkinliğin ardından 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mete Kuş, katılım gösteren öğrenci ve ailelerine teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.