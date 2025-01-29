Üye Girişi
Haberler
Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas heyetini Beştepe'de kabul etti

Ateşkes sonrası ilk ziyaret! Hamas heyeti Beştepe'de
Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi

Bilirkişi soruşturmasında 2 gazeteci serbest, 3 isme tutuklama talebi
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Müdür, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Okul müdürü, öğrencilere ağzına geleni sayıp tekme tokat dövdü

Konya Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Konya Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde Konya Bilim Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerle öğrencileri ve aileleri bilimle buluşturuyor. Çeşitli aktiviteler, çocukların eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Bilim Merkezi'nde yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle aileleri ve öğrencileri bilimle buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yoğun tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına Konya Bilim Merkezi'nde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin aileleriyle çok güzel vakit geçirdiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'mizde yıl boyunca çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerimiz için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında çocuklarımız, İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma fırsatı elde etti. Ziyaretçilerimiz yine 'Minik Denizciler ve Vikingler Etkinliği', 'Bilim Çocuk Kütüphanesi' ve 'LEGO Temalı BrickZone Sergisi' ile 2 Şubat'a kadar eğlenerek öğrenmeye devam edecek. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle Bilim Merkezi'mizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum."

Etkinlikler

Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren mucitleri daha yakından tanıma ve onların çalışmalarını atölye çalışmaları ile deneyimleme imkanı buldu.

Konya Bilim Merkezi kartallı alanda düzenlenen "Minik Denizciler ve Vikingler" temalı etkinlikle öğrenciler, denizde yaşayan canlıları maketleriyle keşfederek, kendi denizci şapkalarını yapıyor. Oltayla balık tutma heyecanını yaşayan çocuklar, kendi kalkanını yapmanın keyfine vararak, masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Öğrenciler, LEGO Temalı BrickZone Sergisi ile hayal gücünü tuğla tuğla inşa ederek, LEGO atölyelerinde, farklı parçaları bir araya getiriyor. Ayrıca kendilerini tasarım, mühendislik ve kodlama gibi STEAM alanlarında geliştirme imkanı buluyor.

Katılımcılar, Konya Bilim Merkezi Kütüphanesinde de birbirinden eğlenceli etkinliklerle tatillerine renk katıyor.

Konya'dan ve farklı şehirlerden etkinliklere katılan öğrenciler, birbirinden güzel eğitici ve öğretici içeriklerle yarıyıl tatillerini en güzel şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

Düzenlenen etkinlikler için Altay'a teşekkür eden öğrenciler, programların devam etmesini istedi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel
img

İmza atacağı takımın yediği farkı görünce vazgeçti
img

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
img

Farioli'den Galatasaray sorusuna bomba yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait binaların yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek

Bolu'daki yangın sonrası İstanbul'daki binalar için harekete geçildi
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Bir dönemin efsanesiydi, yüzüne yemek yağı enjekte edilince hayatı kabusa döndü

Bir dönemin efsanesi şimdi bu halde!
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.