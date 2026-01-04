Haberler

Konya Bilim Merkezi 2025 yılında 722 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında 722 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırma misyonunu sürdürdü.

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında 722 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, Konya Bilim Merkezi'nin her yıl Türkiye'nin dört bir yanından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayarak bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırma misyonunu sürdürdüğünü belirtti.

Konya Bilim Merkezi'nin açıldığı 2013'ten bugüne kadar geçen sürede çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan insana bilimi sevdiren bir kuruluş olduğunu aktaran Altay, "Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, 2025'te de bilimsel merakı destekleyen, katılımcı öğrenmeyi esas alan etkinlikleriyle bilimi geniş kitlelerle buluşturan güçlü bir yılı geride bıraktı. Bilim Merkezimiz geride bıraktığımız yılda çok sayıda programa, etkinliğe, projeye ve organizasyona ev sahipliği yaptı. Ziyaretçi sayısını her yıl istikrarlı biçimde artıran bilim üssümüz 2025'te 722 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Altay, şunları kaydetti:

"Bilim Merkezi'nin ulaştığı ziyaretçi sayıları attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bilim Merkezimize gösterdikleri ilgiden dolayı başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere şehir dışından gelen tüm vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, bilime ve teknolojiye destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Konya Bilim Merkezimiz, önümüzdeki yıllarda da yeni projelerle adından söz ettirmeyi sürdürecek inşallah."

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

Ankara semalarında gizemli bir cisim görüldü
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı