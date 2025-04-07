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Konya Adliyesi'nde Bayramlaşma Töreni

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Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, adliye çalışanları ile bayramlaşarak Ramazan Bayramı'nın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, haftanın ilk mesai gününde Konya Adliyesi çalışanları ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi ve idari tatilin ardından mesainin ilk günü Konya Adliyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Personel yemekhanesinde gerçekleştirilen törende, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, hakim, savcı ve adliye personelinin bayramını tebrik etti.

İnal, burada yaptığı konuşmada, "Bayramlaşma davetine icabet ettiklerinden dolayı katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin geçmiş Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, millet olarak birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, sağlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramlara erişmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay da bir konuşma yaparak yargı mensuplarının bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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