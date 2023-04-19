Konteyner kentin çınarları bayramda torunlarını bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da konteynerlerde kalan yaşlılar, özledikleri evlatları, torunları ve akrabalarını Ramazan Bayramı'nda ziyarete bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da konteynerlerde kalan yaşlılar, özledikleri evlatları, torunları ve akrabalarını Ramazan Bayramı'nda ziyarete bekliyor.

Kentin 18 farklı noktasında kurulan 7 bin 65 konteynerde 24 bin 716 depremzede yaşıyor.

Battalgazi ilçesinde kurulan AFAD koordinasyonundaki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteynerlerde kalan yaşlılardan 83 yaşındaki İbrahim Keser, AA muhabirine, depremde evinin yıkıldığını, eşi ve bir kızıyla konteynerde yaşadığını söyledi.

Diğer iki evladından birinin İstanbul'da, diğerinin Malatya'da yaşadığını ve 6 torunu olduğunu belirten Keser, "Depremden sonra hısım ve akrabalar dağıldı, her birimiz farklı yerlerdeyiz. Şu anda biz de buradayız, bir yere gideceğimiz yok. Ramazan Bayramı'nda hısım ve akrabalar ziyarete konteynere gelirse yine kapımız açık." diye konuştu.

Keser, Ramazan Bayramı'nın bu yıl buruk geçeceğini dile getirerek, özledikleri çocuk ve torunlarını beklediklerini ifade etti.

Evlatları ve torunlarını önceki bayramlarda hep evinde ağırladığını kaydeden Keser, "Çocuklar ve torunlar kısmet olursa bayramlaşmaya bu konteyner kente gelecek. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği ölçüde onlara çeşitli ikramlarda bulunacak, ağırlayacağız." dedi.

"Allah, ne verirse onlara ikram edeceğiz"

Eşiyle konteynerde kalan 62 yaşındaki Bayram Akbal, Malatya'daki farklı mahallerde yaşayan 5 çocuğu ile 6 torunu bulunduğunu söyledi.

İki evinin de hasarlı olduğunu belirten Akbal, "Ramazan Bayramı'nda hepsi buraya gelip elimi öpecekler. Biz de Allah ne verirse onlara ikram edeceğiz ama burada eski bayramlar gibi olmaz. Eski bayramlar daha iyiydi. Depremden dolayı buruk geçecek. Millet olarak da çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"Eşim, torunlarıma baklavalar açar, sütlaçlar yapardı"

Depremzede 72 yaşındaki Alaaddin Bülbül, evinin ağır hasarlı olduğunu ve yaklaşık bir aydır eşiyle konteyner kentte yaşadığını söyledi.

Bülbül, 6 evlat ve 21 torun sahibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Evlatlarımın 3'ü Malatya'da, diğerleri de İzmir, İstanbul ve Ankara'da yaşıyor. Hasarlı olan evimiz bahçeliydi, önceki bayramlarda her şeyimiz vardı. Eşim, torunlarıma baklavalar açardı, sütlaçlar yapardı. Anneannelerinin yemeklerini beğenerek yerlerdi. Bu bayram buradayız artık, ne olacak bilmiyoruz. Bu bayramda ikramları çocuklar ile torunlar getirecek. Deprem nedeniyle bu bayram böyle oldu. Biz de yine buraya gelen torunlara imkanlar ölçüsünde elimizden gelince ikramlar yapacağız."