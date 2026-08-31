KDC'de Ebola: 6.000 vaka, 2.911 ölüm, tarihin en büyük salgını

KİNŞASA, 31 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 6.000'i aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3.000'e yaklaştı.

Yerel yetkililer tarafından açıklanan son verilere göre, cumartesi günü itibarıyla altı eyalette 6.041 teyitli vaka kaydedildi. Teyitli vakaların 2.911'i ölümle sonuçlanırken, vaka ölüm oranı yüzde 48,2'ye çıktı. Salgının başlangıcından bu yana 1.366 kişi sağlığına kavuştu.

Salgın Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Bas-Uele ve Tshopo eyaletlerinde 60 sağlık bölgesini etkilemiş durumda.

15 Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgın, ülkenin tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olma özelliğini taşırken, Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından küresel çapta da tarihin en büyük ikinci salgını haline geldi.

Kaynak: Xinhua