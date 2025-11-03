Komşusunu Vuran Gökhan Tunç, Oğlunun Ölümünden Sorumlu Tuttuğu Hikmet Güzey'i Vurdu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Tunç, komşusu Hikmet Güzey'i (72) sabah namazına giderken tabancayla 5 kurşunla vurarak öldürdü. Tunç'un, Hikmet Güzey'i 5 ay önce kazada hayatını kaybeden oğlu İsmet Tunç'un (11) ölümünden sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazına gitmek için bisikletiyle evinden çıkan Hikmet Güzey, komşusu Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hikmet Güzey'in öldüğünü belirledi. Gökhan Tunç ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

5 KURŞUN İSABET ETMİŞ

Vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybeden Hikmet Güzey'in cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmada; mayıs ayında Hikmet Güzey'in, komşusu Gökhan Tunç'un oğlu İsmet Tunç ile kendi oğlunu da yanına alarak tarlaya götürdüğü, burada çocukların aniden yola çıktığı, Hakan Y. idaresindeki 42 ABG 230 plakalı aracın İsmail Tunç'a çarpıp ölümüne neden olduğu, Gökhan Tunç'un da oğlunun ölümünden komşusu Hikmet Güzey'i sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.