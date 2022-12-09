KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA YARGILANAN KREŞ ÖĞRETMENİNE MÜEBBET HAPİS

Bağcılar'da geçtiğimiz yıl, komşusu Gülcemal Coşar'ı (71) 8 bileziğini almak için yakarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gözde Aytar (34) müebbet hapse çarptırıldı. Duruşma sonrası maktulün oğlu İbrahim Coşar, sanığa "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa. Annem artık rahat uyuyacak" diye bağırdı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gözde Aytar getirildi. Öldürülen Gülcemal Coşar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

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KARAR ÇIKTI

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda Gülcemal Coşar'ın oğlu İbrahim Coşar sanığa "Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa. Annem artık rahat uyuyacak" diye bağırdı.