Komşu cinayeti davasında dinlenen tanık: 'Sanık, bir daha bir şey olursa sıkacağım' dedi

İZMİR'in Buca ilçesinde aralarında husumet olan komşusu Adem Ateş'i (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Kemal Yıldız (51) ile babası tutuksuz sanık Kazım Yıldız'ın (71) yargılandığı davada tanık olarak dinlenen E.P., Kemal Yıldız'ın kendisine "Artık bıktım.

İZMİR'in Buca ilçesinde aralarında husumet olan komşusu Adem Ateş'i (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Kemal Yıldız (51) ile babası tutuksuz sanık Kazım Yıldız'ın (71) yargılandığı davada tanık olarak dinlenen E.P., Kemal Yıldız'ın kendisine "Artık bıktım. Bir daha bir şey olursa sıkacağım" dediğini söyledi.

Olay, 4 Ocak'ta, Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi 249/1 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada altlı üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız, çocuk gürültüsü nedeniyle tartıştı. Taraflar, emniyete gidip birbirlerinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. Ateş, iddiaya göre, Yıldız'ı dışarı çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurdu. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş, kurtarılamadı. Evde yakalanan Kemal Yıldız ile azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Kemal Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olay anına ilişkin yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.