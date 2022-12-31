Görevden dönen komiser, hayatının daha baharındayken şehit oldu Güncel Haberler Muğla'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek tarlaya yuvarlanan otomobildeki 2 komiserden Ekrem Uyar şehit oldu, Yunus Üstün ise yaralandı. 29 yaşlarındaki Uyar ve Üstün'ün görevden döndükleri öğrenildi. Milas-Yatağan kara yolunda saat 04.00 sıralarında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli komiser Yunus Üstün'ün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, tarlaya yuvarlandı. ŞEHİT OLDU Kazada, komiser Yunus Üstün yaralanırken, yanındaki komiser Ekrem Uyar ise şehit oldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yunus Üstün, ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Komiser Ekrem Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bodrum Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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