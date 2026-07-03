Deniz Göktaş'a tutuklama protestosu: 'Yalnız değildir'

(İSTANBUL) Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP'li Suat özçağdaş, "Bu ülkeyi 25 yıldır karanlık bir düzene mahküm etmeye çalışanlar bilsin ki; ne yaparlarsa yapsınlar, bunu başaramayacaklar. Dostluk kazanacak. Barış kazanacak. Deniz Göktaş yalnız değildir" derken TİP'li Ahmet Şık ise "Herkes bu rejimin niteliğinin ne olduğunu bilmeli ve buna her yerde karşı çıkmalı. Her yerde haykırmalı. İşyerinde, arkadaşına, sokakta, komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa, köylüye, siyasetçiye… " diye konuştu.

Komedyen Deniz Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Karar, İstanbUl Adliyesi önünde CHP, DEM Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), EMEP, SOL Parti ve birçok sivil toplum kuruluşu ile yurttaş tarafından protesto edildi.

"BUNA HALA HUKUK DEVLETİ Mİ DİYELİM?"

Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık şöyle konuştu:

"Şöyle bir şey yaşandı: Bir komedyen, ifade özgürlüğünün sınırları içinde kalan, mizahla yüklü bir tespiti nedeniyle tutuklandı."

Nedir o? Diyorlar ki bize: 'Diktatöre diktatör diyemezsin.'

Peki ben şimdi o diktatöre soruyorum: Senin yargının verdiği bu karar, Türkiye'de bir diktatör rejimi olduğunun mu kanıtı; yoksa ben partini değil, hukuk kurallarını önemseyen yargı mensuplarının bulunduğunun mu kanıtı?

İkincisi, diyorlar ki dini değerleri aşağılamış.

Bakın, dünyanın hiçbir yerinde inanç; devletin zor aygıtlarıyla, yasalarla korunacak bir şey değildir. İnanç, kişinin vicdanıyla ve inandığı değerlerle arasındadır. Asıl korunması gereken budur.

Eğer siz zenginin parasını, yoksulun ise milli ve manevi duygularını sömürenlerden olmasaydınız, zaten böyle bir suçlama icat etmezdiniz.

Bugün söyleyeceğimiz tek şey şu olsun: Bu ülkede bir diktatör rejimi vardır. Ancak aynı zamanda bu mücadelenin, bu ülkeye hukukun evrensel kurallarını yeniden getireceğini de herkes bilsin.

Zaten bunu bildikleri için insanları tutukluyorlar. Herkes bu kadar açık şekilde hedef gösteriliyor. Kısa süre içinde, alelacele tutuklanıyor. Çünkü yargı, siyasi talimatların dışına çıkamıyor.

Hırsıza hırsız, katile katil, diktatöre diktatör diyemediğiniz bir rejimde, o rejimin adını ne koyalım?

Buna hala hukuk devleti mi diyeceğiz?

Herkes bu rejimin niteliğinin ne olduğunu bilmeli ve buna her yerde karşı çıkmalı. Her yerde haykırmalı.

İşyerinde, arkadaşına, sokakta, komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa, köylüye, siyasetçiye…

Bu düzene itiraz etmeyen sessiz şeytanlardan olmamak için, o şeytanların safında yer almamak için herkes bu mücadelenin safına gelmeli"

"DENİZ GÖKTAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"

Ardından konuşan, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise şunları söyledi:

"Deniz Göktaş, yaptığı mizahla bu topluma hizmet ediyor. Ama ünlü, ama ünsüz; ama habercisinden, ama sanatçısından, ama finansçısından, ama bilim insanından herkese hizmet ediyor. Mizah, iyi için vardır. Mizah, toplumun yanlışlarını, saklanan gerçekleri ve eksiklikleri toplumun gözünün önüne getirmek için vardır. Mizah, güce sahip olanların güçlerini nasıl kullandıklarını görebilmeleri için bir ayna görevi görür. Deniz Göktaş bunu yaptı. Ama cesur olduğu için, cesaretle bu ülkeye geri geldi. Bu ülkeye geri geldi ve sert gerçekleri dile getirdi."

Bugün kendilerini güçlü zannediyor olabilirler. Bunların hesabının sorulmayacağını düşünüyor olabilirler. Ama bunların hesabının sorulduğu günler elbette gelecek. İfade özgürlüğü; sizin iyilerinizin, meclisinizin, cemaat önderlerinizin, hısmınızın, akrabanızın hoşuna giden sözlerle sınırlı değildir. İfade özgürlüğünün özü, hoşunuza gitmeyen şeylerin de söylenebilmesidir. Bu ülkede ifade özgürlüğünü elimizden alacak her şeyin karşısında olacağız. Deniz Göktaş bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri oldu.

Ama bundan sonra yine dönüp, sevgili Ahmet'in de dediği gibi, bize düşen görevler var. İfade özgürlüğü haykırarak kısıtlanmaz. İfade özgürlüğü alkışlayarak kısıtlanmaz. İfade özgürlüğü güzel sözler söyleyerek kısıtlanmaz. Her gün, her saat daha fazla ifade özgürlüğü kullanacağız. Her gün, her saat, her platformda; hangi pozisyonda, hangi kurumda olursak olalım daha fazla konuşacağız. Bu toplumun sorunlarını, bu toplumun hayal kırıklıklarını görünür kılacağız. İnsanların yaşam sevincini artıracağız. İfade özgürlüğünü kullanacağız.

Ve bu ülkeyi 25 yıldır karanlık bir düzene mahküm etmeye çalışanlar bilsin ki; ne yaparlarsa yapsınlar, bunu başaramayacaklar. Dostluk kazanacak. Barış kazanacak. Deniz Göktaş yalnız değildir. Sizler de yalnız değilsiniz"

Kararın ardından, adliye koridorunda Göktaş'ı bekleyen sevenleri, meslektaşları ve yurttaşlar; "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Deniz Göktaş yalnız değildir" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarak binanın dışına doğru yürüdü.

Kaynak: ANKA