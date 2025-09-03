Kolombiyalı Orkestra Şefi Paola Avila, Türkiye'yi Ziyaret Etti

Kolombiyalı orkestra şefi Paola Avila, "Türkiye- Kolombiya Diplomatik İlişkileri ve Barışı Kutlama Konseri" vesilesiyle başkent Ankara'ya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türk mutfağından ve müziğinden de övgüyle bahsetti.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Türkiye- Kolombiya Diplomatik İlişkileri ve Barışı Kutlama Konseri" kapsamında Ankara'ya gelen Avila, resital öncesinde AA muhabirine, Türkiye'de yaşadığı deneyimlere ve orkestra şefliğiyle tanışma hikayesine ilişkin demeç verdi.

Türk müziğini çok beğendiğini ifade eden Kolombiyalı kadın sanatçı Avila, konser vesilesiyle Türkiye'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Avila, Türkiye'yi ilk defa ziyaret ettiğini aktararak Türk halkı tarafından çok sıcak karşılandığını anlattı.

Türk mutfağını deneme fırsatı bulduğunu belirten Avila, kendisine her fırsatta Türk çayı ikram edildiğini ve hayatında yediği en iyi kebabı da burada tattığını ifade etti.

Çocukların erken yaşta sanata yönlendirilmesi gerektiği vurgusu

Müzikle çok küçük yaşta tanıştığını ifade eden Avila, önce piyano ve daha sonra viyola icra ettiğini, orkestra şefliğiyle üniversitede seçtiği ders vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Avila, zamanla orkestra şefliğini çok sevdiğini ve sahnede kendini bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müziğin enerjisi ve sahnede diğer sanatçılarla kurduğunuz etkileşim. Orkestra şefliği yapmak sahnede kendim olabildiğim eşsiz bir deneyim çünkü orkestra şefliği yapmadığım günlük hayatımda biraz içe dönük biriyim."

Kadın orkestra şeflerinin sayısının giderek arttığına dikkati çeken Avila, "Bu konuda iyi gidiyoruz ancak yine de oran eşit değil ve daha çok çaba gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Avila, küçük çocukların sanata teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle kız çocukları istedikleri her şeyi yapabilmeleri konusunda cesaretlendirilmeli, sahne aynı zamanda bize ait." diye konuştu.

Kolombiyalı sanatçı Avila'nın yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, 1 Eylül'de Şinasi Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Türkiye ve Kolombiya'dan seçkilere yer verdi.

Konsere, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.