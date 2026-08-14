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Kolombiya'daki 7,4 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 281'e Yükseldi

Kolombiya'daki 7,4 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 281'e Yükseldi
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Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 281'e, yaralı sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden haber alınamıyor. Deprem 15 bölge ve 426 belediyede 44.936 aileyi etkiledi; 10.677 ev tamamen yıkıldı, 65.841 ev hasar gördü. Merkez üssü Choco bölgesindeki San Jose del Palmar yakınları olan deprem, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BOGOTA, 14 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e, yaralananların sayısı 3.971'e yükseldi. 379 kişiden ise haber alınamıyor.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden perşembe günü yapılan açıklamada, depremin 15 bölge ve 426 belediyede 44.936 aileyi ve 102.105 kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, 10.677 ev tamamen yıkılırken, 65.841 ev hasar gördü.

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre deprem, pazartesi günü yerel saatle 07.34'te meydana geldi. Merkez üssü Choco bölgesine bağlı San Jose del Palmar yakınları olan depremin, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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