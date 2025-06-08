Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Adayı Miguel Uribe'ye Silahlı Saldırı

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Adayı Miguel Uribe'ye Silahlı Saldırı
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Kolombiya'da 2026 genel seçimleri için öne çıkan Cumhurbaşkanı adayı Senatör Miguel Uribe Turbay, Bogota'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 15 yaşındaki saldırgan yakalandı ve hükümet olayın demokrasiye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Kolombiya'da 2026'da yapılacak genel seçimlerde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan Senatör Miguel Uribe Turbay, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Başkent Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe (39), konuşma yaptığı esnada silahlı saldırıya uğradı.

Partililer tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

Kolombiya basını, Senatör Uribe'ye ateş açtığı belirtilen 15 yaşındaki çocuğun yaralı olarak gözaltına alındığını ve bir klinikte tedavi altına alındığını bildirdi.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, yaptığı açıklamada, "Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon'da uğradığı bir suikastın ardından acil olarak tedavi altına alındı. Ateş açan kişi yakalandı. Bogotá'daki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimaline karşı alarm durumunda" ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada ise "Miguel Uribe Turbay'a yönelik saldırıyı kesin ve net bir şekilde kınıyoruz. Bu yalnızca bir senatörün kişisel bütünlüğüne değil, aynı zamanda demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü hedef alan bir eylemdir. Her türlü şiddeti reddediyoruz." denildi.

Cumhurbaşkanı Petro'dan saldırıya tepki

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uribe'ye yapılan saldırıyı kınayarak, "Hayata saygı gösterin, bu kırmızı çizgidir. Kolombiya kendi çocuklarını öldürmemeli. Çünkü onlar da bizim çocuklarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Laura Sarabia ise saldırıya tepki göstererek, "Şiddet asla bir yol olamaz. Miguel Uribe'ye yönelik saldırıyı kararlılıkla kınıyorum. Kendisinin iyi olmasını ve tehlikeyi atlatmış olmasını içtenlikle diliyorum. Barış içinde bir toplum inşa etmeye çalışan bir ülkede, şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz." mesajını paylaştı.

Savunma Bakanı Pedro Sanchez Suarez de Uribe'ye suikast girişiminin sorumlularının yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 700 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

Demokratik Merkez Partisi, saldırıya tepki gösterdi

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin kurduğu Demokratik Merkez Partisi'nden (Centro Democratico) yapılan açıklamada, "Bu saldırı sadece bir siyasi liderin hayatını tehlikeye atmakla kalmamış, aynı zamanda Kolombiya'daki demokrasiye ve özgürlüklere yönelik açık bir tehdit oluşturmuştur. Şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Senatör Uribe, Demokratik Merkez Partisi'nin 2026 genel seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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