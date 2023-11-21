Kofia grubunun kurucusu George Totari, Filistin protestolarının simgesi "Leve Palestina" şarkısını anlattı Açıklaması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kofia grubunun tüm dünyada popülerleşen ve Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina, Krossa Sionismen" şarkısının yazarı George Totari, "Ben hiçbir şey yapmadım, sadece şarkıyı besteledim ve...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Kofia grubunun tüm dünyada popülerleşen ve Filistin yanlısı protestoların simgesi haline gelen "Leve Palestina, Krossa Sionismen" şarkısının yazarı George Totari, "Ben hiçbir şey yapmadım, sadece şarkıyı besteledim ve insanlar, özellikle gençler bunu beğendi, tüm dünyaya yaydı." dedi.

İsveçli grubun "Leve Palestina" şarkısı tüm dünyada Filistin mücadelesinin sembolü haline gelerek, sosyal medyada ve meydanlarda söylenmeye başladı.

İsrail'in 1967'de başlattığı savaş esnasında ülkesinden ayrılarak İsveç'e yerleşen Filistin-Nasıra doğumlu şarkı yazarı George Totari, 1972'de İsveçli müzisyenlerle kurduğu Kofia grubunu, şarkılarının direnişin sembolü haline gelmesini ve Gazze'de yaşananları AA muhabirine anlattı.

"Şarkıyı 50 yıl önce yazdım"

Şarkının bu kadar popüler olmasını beklemediğini ifade eden Totari, "Bu şarkıyı 50 yıl önce yazdım. Yavaş yavaş popüler hale geldi. Hiç İsveççe bilmeyip bu şarkıyı söyleyen insanlar görüyorum. Arapça tercüme de var. Ben hiçbir şey yapmadım, sadece şarkıyı besteledim ve insanlar, özellikle gençler bunu beğendi, tüm dünyaya yaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Totari, eserin Filistin halkına faydası olması için elinden geleni yaptığını aktararak, "Leve Palestina" şarkısının dünyanın yer yanından insanın kalbine girdiğini belirtti.

İnsanların her yerde şarkısını söylediğini vurgulayan sanatçı, "İsveç'te de birçok protestoda bu şarkı söyleniyor ama hükümet İsrail'i destekliyor. Orada çocuklarımızın öldüğünü ve İsrail'in bizi bombaladığını görmüyorlar. Bugün siyaset adeta ticaret gibi. Sen ve ben, onlar için hiçbir şey ifade etmiyoruz. Onlar için sadece ticaretleri önemli." diye konuştu.

"Filistin tüm dinlerin ve kültürlerin merkeziydi"

George Totari, şarkısının popüler olmasıyla güvenlik endişesi duyduğunun da altını çizerek, şunları söyledi:

"Bugünlerde dikkatli olmam lazım. Düşmanın nereden geleceğini bilemiyorsun. Düşmanımız herkesin içinden çıkabilir. Müslüman ve Filistinlilerden bile. Çünkü ortada çok sayıda İsrail ile bağlantılı olan var. İsrail her zaman yalan söylüyor. Benim ülkemi işgal ettiler ve 'Filistin bir çöldü, orada hiç Filistinli yoktu.' dediler. Bugün de hala aynı şeyi söylüyorlar. Oysa Filistin ticaretin merkeziydi. Tüm dinlerin ve kültürlerin merkeziydi. Kültürel zenginliğin olduğu topraklar orası. Bizi hapsettiler ve kökümüzden, kültürümüzden ettiler."

İsveç'te siyonizmi, Netanyahu'yu, savaşı ve İsrail'in politikalarını eleştirdikleri zaman antisemitist olarak suçlandıklarını aktaran Totari, "Yani onlar bizi öldürüyor, ama biz bunu konuşamıyoruz. Düşüncemizi yok ediyorlar. Mesela 'Long Live Palestina' şarkısında geçen 'Çok yaşa Filistin, kahrolsun siyonizm' sözlerinden ötürü şarkıyı İsveç parlamentosuna götürdüler ve şimdi başbakan olan eski muhalefet lideri, şarkının antisemitist olduğunu söyledi. Oysa biz o şarkıda kahrolsun faşizm de dedik. Bu Yahudilere değil, ülkemizi sömüren, bizi hapseden ve bize kötü davranan bir ideolojiye karşı tavır. Onlar Arap ve Müslümanların aklı olmadığını söylüyor, 'En iyi Arap, ölü Arap'tır.' diyor. Hatta haberlerde görüyorsunuz, Gazze'ye atom bombası atmayı planlıyorlar. Gazze'de çocuk, kadın fark etmeksizin herkesi öldüreceklerini söylüyor çünkü orada herkesin Hamas'ı desteklediğini düşünüyorlar. Hamas'ı İsrail yarattı. Dünyada işgale uğrayan her ülke savaşır, taşla, roketle, silahla. Problem nedir? Dünyada özgürlüğü için savaşan herkes Hamas mı oluyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz. Özgürlüğün için savaşıyorsan terörist oluyorsun." dedi.

"Türk seyircilere konser verirsem çok mutlu olurum"

Sanatçı Totari, bir zamanlar Filistin'de insanların barış içerisinde yaşadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Filistin'de Yahudilerle binlerce yıl yaşadık. Yahudiler buraya gelmeden önce Filistinliler ve Kenanlılar vardı. Hristiyanlar buraya geldiğinde birçok Yahudi, Hristiyan oldu. Müslümanlar geldiğinde de birçok Yahudi ve Hristiyan, Müslüman oldu. Aslında aynı insanlar birbirini öldürüyor. Avrupa'dan bizim ülkelerimize gelenler nefretle ve intikam duygusuyla geldi. Hristiyan olduğum için Arap olmadığımı düşünenler oluyor. Halbuki herkes dinini seçebilir. Bazıları da Müslümanlara düşman olduğumu düşünüyor. Neden düşman olayım? Oğlum Lübnanlı Müslüman bir kadınla evli. Kızım da bir Türkle evlendi. Bizi rahatça öldürmek için ırkçı olmamızı, terörist olmamızı ve insanlıktan çıkmamızı istiyorlar. Bize açıkça 'hayvan' diyorlar. Biz Yahudilere hayvan desek, hepimizi terörist ilan ederler."

Türk halkının bu süreçte gerçekleştirdiği protestoları takdir ettiğini söyleyen Totari, "Eğer halkım için bir faydası olacaksa tabii ki gelmek ve Türk halkıyla buluşmak isterim. Türklerin somut bir şey olması için diğer Arap ülkeleriyle birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Batı, Türklerin Arap dünyası ve İranla bir arada hareket ettiğini görürse korkacaktır. Türkiye'ye gelip Türk seyircilere konser verirsem çok mutlu olurum." diye konuştu.

Grup 1972'deki kuruluşunun ardından, 1987'de Filistin'deki birinci intifadanın başlangıcına kadar geçen sürede, dört albüm, üç plak ve bir kaset yayınladı.

Kofia grubunun çok dinlenen şarkıları arasında "Eld", "Leve Palestina, Krossa Sionismen", "Baladi" ve "Dom Dödar Vara Kamrater" yer alıyor.