Kocatepe Gazetesi'nin Binası Mühürlendi, Sahibi Yıldırma Politikası İddia Etti

AFYONKARAHİSAR'da 60 yıldır yayın hayatını sürdüren Kocatepe Gazetesi'nin bulunduğu bina, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapı ruhsatı ve mimari projeye aykırılıklar tespit edildiği gerekçesiyle mühürlendi. Gazete sahibi Sezer Küçükkurt, yaptıkları haber sonrası belediye yönetiminin kasıt ve yıldırma politikasıyla hareket ettiğini öne sürdü. Konuyla ilgili Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise CİMER'e yapılan bir şikayetin Afyonkarahisar Valiliği tarafından belediyeye havale edilmesi üzerine denetimin yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kentte 60 yıldır yayın yapan Kocatepe Gazetesi'nin bulunduğu bina mühürlendi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde MHP'nin belediye başkan adayı da olan Sezer Küçükkurt'un sahibi olduğu gazete binasının girişine asılan tutanakta, yapı ruhsatı ve mimari projeye aykırılıklar tespit edildiği gerekçesiyle mühürleme işleminin yapıldığı belirtildi.

Sezer Küçükkurt, mühürlenen binanın 1990 yılında inşa edildiğini, kendilerinin de 2012'de satın aldıklarını anlattı. Belediye tarafından zabıta ekiplerince 15 gün içerisinde 5 defa denetlendiklerini söyleyen Küçükkurt, "Bir basın kuruluşunun, muhalif yayın yapan bir kuruluşun denetlenmesinin başka bir örneği olduğunu sanmıyorum. Gazetemizin ve matbaamızın faaliyetini bu binada sürdürüyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi'nden 2012 yılından itibaren gerekli tüm yasal evraklarımızı, ruhsatlarımızı alarak faaliyetimize başladık. Afyonkarahisar Belediyesi'nin yanlışlıklarını, yönetimdeki tutarsızlıkları ifade ettiğimiz süreçte belediye ekipleri 15 gün içerisinde 5 defa ayrı ayrı gazetemize gelerek çeşitli konularda denetlemelerde bulundu" dedi.

Küçükkurt, "Bu yıldırma ve kasıt politikasının hayata geçmesindeki son nokta Afyonkarahisar'da içkili bir mekana verilen uygunsuz ruhsatın iptal edilmesi noktasında bizlerin yaptığı fikri takip ve haber zincirlerinin olduğunu düşünüyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi'nden 'Bunlarla bizim ilgimiz alakamız yoktur, biz CİMER'in şikayetlerini yerine getirmekle yükümlüyüz' açıklaması yapılmasına rağmen, ertesinde geceleri matbaamız denetlenmeye, zabıtalar matbaadaki kontrollerini yapmaya başladı. Bugüne kadar herhangi bir problem yaşanmamışken 15 günün içerisinde bu kadar denetleme ve baskı olması elbette ki ilgi çekmektedir. Yasal itirazlarımızı yaptık, teknik olarak inceleme talebinde bulunduk, bilirkişi istedik. Bu konuda hukuki süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: İDDİALAR, ASILSIZ VE KAMUOYUNU YANILTICI NİTELİKTEDİR

Afyonkarahisar Belediyesi'nden Kocatepe Gazetesi'nin bulunduğu binanın mühürlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. CİMER'e yapılan bir şikayetin Afyonkarahisar Valiliği tarafından belediyeye havale edilmesi üzerine denetimin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu başvuru kapsamında ilgili birimlerimiz tarafından binada gerekli kontroller titizlikle gerçekleştirilmiş, yapı ruhsatı ile onaylı mimari, statik projeleri ve mevcut kullanım durumu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan yerinde denetim ve teknik incelemeler neticesinde bina üzerinde yapı ruhsatı ile mimari ve statik projelere aykırılıklar tespit edilmiştir. Belediyemizin yürüttüğü denetim süreci tamamen yasal bir başvuru üzerine ve objektif kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Denetimin herhangi bir kişi ya da kuruma yönelik özel bir kasıtla yapıldığı yönündeki iddialar, asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir" ifadelerine yer verildi.