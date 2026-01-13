Haberler

Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da kar etkili oldu

Güncelleme:
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde 61 cm kar kalınlığı oluştu. Zonguldak'ta ulaşımda aksamalar yaşanırken, Bolu'da kar kalınlığı 5 cm'yi geçti. Karla mücadele ekipleri, yolların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da kar etkisini gösterdi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde görülen yağışın ardından Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, ekipler Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar etkisini artırdı.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sürücüler, rampayı çıkmakta ve kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının yoğun olduğu bazı bölgelerde uzun araçların yolda kaldığı görüldü.

Karayolları personeli, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yol güvenliğini sağlayan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahtan geçişine izin verilmiyor.

Bolu

Yağışın aralıklarla devam ettiği Bolu kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı fırça yardımıyla temizledi.

Bazı sürücüler, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
