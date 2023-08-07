Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO deposunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı. Yeni bir patlama riski olup olmadığına yönelik soruya da yanıt veren Yavuz, "Bunun olmaması için önlemlerimizi aldık" dedi.