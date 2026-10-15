Kocaeli Valiliği, D-130'da yağış nedeniyle Yeniköy-Karşıyaka alternatifini duyurdu

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Kocaeli Valiliği, yağış nedeniyle D-130 kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden, sürücülerin Yeniköy ile Karşıyaka kavşakları arasındaki alternatif güzergahı kullanması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca kentte etkisini sürdüreceği belirtildi.

Vatandaşların acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istenen açıklamada, "D-130 kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA