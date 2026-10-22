Kocaeli Üniv. İlahiyat Fakültesi Dekanı, Kırklareli Üniv. Rektörü Ak'ı ziyaret etti

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Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde konferans vermek üzere kente gelen Prof. Dr. Kahraman, programı kapsamında Rektör Ak ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nevzat Erkan ile Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Eser Aksu da hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, nazik ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Abdullah Kahraman'a teşekkür etti.

Kaynak: AA