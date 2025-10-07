Kocaeli'nde 'Kanıt' Sergisi Açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

"Kanıt" kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi, Gebze Belediyesi ev sahipliğinde belediye binasındaki sanat galerisinde izlenime sunuldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, serginin açılışını gerçekleştirerek fotoğrafları inceledi.

Büyükgöz, AA muhabirine, fotoğrafları çekmek için hayatını riske atan Anadolu Ajansı foto muhabirlerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Fotoğrafları nefret ve ibretle gözlemlediklerini belirten Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Bir kez daha ne kadar doğru ve haklı bir iş yaptığımızı burada anlamış olduk. Anadolu Ajansının bu çok özel, hukuka, savaş suçlarına aykırı olan bu resimleri tespit edip bir araya getirip tüm insanların gözünün önüne koyması ayrı bir değer. Önümüzdeki süreçte uluslararası ceza mahkemelerinde mutlaka İsrail yöneticilerinin yargılanacağı günler gelecektir. O mahkemelerde bu fotoğraflar delil olarak kullanılacaktır."

Büyükgöz, serginin Gebze halkıyla buluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tabii ki bu fotoğrafları çekmek de tehlikeyi göze almak demektir. O da bir mücadelenin bir parçasıdır. Bu kanıtlar delil olarak mahkemelerde kullanılacaktır." diye konuştu.

AA Kocaeli muhabiri Şahin Oktay, programda Büyükgöz'e Filistinli ve Türk gazeteciler ile toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen AA'nın "Tanık" isimli kitabını hediye etti.

Serginin açılışına, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı.