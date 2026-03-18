Kocaeli ilçelerinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

Kocaeli'nin Gölcük, Darıca ve Karamürsel ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, şube müdürleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Darıca

Darıca'daki tören Cevher Dudayev Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gebze Şubesi Temsilcisi Gazi İzzettin Cezlan, mukaddes vatan uğruna şehit düşmüş herkese dua etmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Program kapsamında Nenehatun Mahallesi'ndeki şehitlik ziyaret edildi.

Törene, Kaymakam Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, gaziler, ilçe belediyesi meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Karamürsel

4 Temmuz Mahallesi'ndeki Karamürsel Alp Anıtı'nda dua okunmasıyla başlayan tören, Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

Ardından Karamürsel Atatürk Ortaokulu tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, müzikli tiyatro oyunu sahneledi, resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Cumhuriyet Savcısı Kadir Elik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Müftüsü Caner Akdemir, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.