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Yanlış ilaç iddiasına hastaneden açıklama

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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde bir hastaya yanlış ilaç verildiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı. Alerjik reaksiyon sonrası mavi kod uygulandı, hastanın durumu ağırlaşmadı ve taburcu edildi. Olay tüm yönleriyle inceleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli Şehir Hastanesinde bir hastaya yanlış ilaç tedavisi uygulandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü bildirildi.

Hastanenin kulak burun boğaz servisinde tedavi gören hastaya ilaç verilmesinin ardından gelişen alerjik reaksiyon nedeniyle mavi kod uygulaması başlatıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin hızlı müdahalesiyle gerekli tedavinin uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreç boyunca hastamızın kalbi ve solunumu durmamış, hayati tehlike oluşturan bir durum yaşanmamıştır. Tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastamız, daha sonra servise alınarak tedavisine devam edilmiş ve sağlık durumunun düzelmesinin ardından şifa ile taburcu edilmiştir. Olay tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup, kamuoyunun dezenformasyona neden olabilecek doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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