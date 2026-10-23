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Kocaeli Gebze'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı evde dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 452'nci Sokak'ta bulunan tek katlı evde çıktı. Ev sahiplerinin içeride olmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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