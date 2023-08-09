TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden gençle ilgili kahreden detay

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen TMO silosu patlamasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ekrem Kalkan'ın depremde evini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte konteynerde yaşadığı ve çalışmak için 25 gün önce Derince'ye gittiği ortaya çıktı.