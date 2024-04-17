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Kocaeli'de Turizm Haftası kutlandı

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Kocaeli'de Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sıtkı Usta Anısına Çin Motifleri Resim Yarışması" ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, "Merhum Sultan Alparslan'dan bugüne kadar Anadolu'yu vatan yapmak için şehadete koşmuş, Allah ile buluşmuş, Allah ile şereflenmiş ve Rabb'i ile rızıklandırılmış tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kentin turizm potansiyeline değinen Vali Yavuz, kültür ve turizm alanında yapılan çalışmaları anlattı.

Vali Yavuz, daha sonra Sıtkı Usta Anısına Çin Motifleri Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kocaeli Tanıtım Videosu'nun gösterimiyle devam eden programda, şiir dinletisi, koro gösterisi, halk oyunları performansları ve Medeniyetler Kuşağı Defilesi sergilendi.

Vali Yavuz ve beraberindekiler, Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan stantları da gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Programa, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Demirel Turizm Haftası Kocaeli Kültür Güncel Haberler

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