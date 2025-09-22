Haberler

Kocaeli'de Trajik Kaza: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde feribot yolu köprülü kavşakta E.Y. idaresindeki 41 AAT 668 plakalı panelvan ile M.S. yönetimindeki 41 U 0232 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 3 kişi ve panelvandaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'dan sürpriz hamle

Nagehan Alçı'dan eski eşi ROK için sürpriz paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır süren öksürüğünün nedeni kabak çekirdeğiymiş!

1.5 yıl boyunca öksürdü, nedeni herkesi şok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.