Kocaeli'de Trajik Kaza: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde feribot yolu köprülü kavşakta E.Y. idaresindeki 41 AAT 668 plakalı panelvan ile M.S. yönetimindeki 41 U 0232 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk 3 kişi ve panelvandaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.