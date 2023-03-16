Kocaeli'de temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen inşaat yıkılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelinde usulsüz işlemler yapıldığı iddiası üzerine inceleme yapılan inşaatın yıkımına başlandı.

Kozluk Mahallesi'nde 3 ay önce yapımına başlanan binanın müteahhidi, gündeme gelen iddialar üzerine inşaat halindeki yapıyı yıkma kararı aldı.

Bugün şantiye alanına getirilen iş makinesiyle, ilk katının kaba inşaatı tamamlanan binanın yıkımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilen yıkım çalışmasının toprağa inene kadar devam edeceği öğrenildi.

İnşaatın kalfalığını yapan Sadık Şengül, "yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu" iddiasıyla müteahhitler hakkında Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan inceleme kapsamında inşaat alanının sorumluğunun ilgili mevzuat gereği ilçe belediyesinde olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine İzmit Belediyesine şikayete konu yapının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılması ve sonucu hakkında bilgi verilmesi yönünde resmi yazı gönderilmişti.