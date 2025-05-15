Kocaeli'de Sigara Denetimleri Devam Ediyor

Kocaeli'de Sigara Denetimleri Devam Ediyor
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Kocaeli'de Sağlık Bakanlığı talimatıyla İstanbul'dan gelen ekipler, kafe ve restoranlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığını denetliyor. Şu ana kadar 273 iş yeri denetlendi.

Kocaeli'de, İstanbul'dan gelen çapraz denetleme personeli, kafe ve restoranlarda sigara denetimi gerçekleştirdi.

Tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan denetimler devam ediyor.

Kocaeli'de, İstanbul Sağlık Müdürlüğünden gelen çapraz ekipler kafe ve restoranlardan oluşan işletmeleri denetledi.

Ekipler, sigara yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlere Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve Körfez Sağlık Müdürü Oğuz Kösa da katıldı.

"Toplumu zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak birinci önceliğimiz"

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, AA muhabirine çapraz denetim kapsamında İstanbul'daki ekiplerin Kocaeli'de denetim yaptığını söyledi.

Pehlevan, bu yıl şu ana kadar Gebze ve Çayırova'da denetimlerin yapıldığını, şimdi de ekiplerin Körfez ilçesindeki denetimlere başladığını aktararak, "Özellikle iller arası denetimin daha etkili ve güçlü olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar çapraz denetimle 273 iş yeri denetlendi, bunların 32'sine işlem yapıldı. Amacımız öncelikle ceza yazmak veya işlem yapmak değil, iş yeri sahipleri ve vatandaşın dumansız hava sahasına, tütün ürünleri hakkındaki yönetmeliğe uymalarını sağlamak." dedi.

Tütün ürünlerinin uzun vadede başta akciğer olmak üzere diğer kanser türlerine yol açtığına işaret eden Pehlevan, vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri ALO 184'ten veya Yeşil Dedektör Uygulaması üzerinden Bakanlığa bildirebileceğini kaydetti.

Pehlevan, geçen yıl Kocaeli'de 80 bin denetim yapıldığını, bu yıl hedeflerinin 100 bin olduğunu dile getirerek, "Denetim yapmak kadar vatandaşı ve işletme sahiplerini bu konuda bilinçlendirmek, sorumluluk sahibi olarak davranmalarını sağlamak birinci önceliğimiz. Hep birlikte vatandaşımızın, işletme sahiplerimizin ve görevli olarak bizlerin de toplumu zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak birinci önceliğimiz." diye konuştu.

İller arası yapılan çapraz denetimlerin daha objektif olduğunu belirten Pehlevan, amaçlarının bu denetimleri daha etkin hale getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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