Kocaeli'de Seyir Halindeki Tırdan Düşen İş Makinesi Sürücüsü Yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyir halindeki bir tırın üzerinden devrilen asfalt silindiri nedeniyle sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyir halindeki tırın üzerinden yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın üzerindeki asfalt silindiri, yola devrildi.
Olayda asfalt silindirinde bulunan F.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan F.E, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel