Kocaeli'de sel ve su baskını sonrası kayıp ihbarı yapılan 1 kişi aranıyor

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Kocaeli Valiliği, sağanağın etkili olduğu kentte kayıp ihbarı yapılan 1 kişinin arandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.30 ile bugün 09.30 saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar sonucu Kocaeli'de sel, su baskını, yıldırım ve heyelan meydana geldiği, ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

İl AFAD Merkezinin toplandığı aktarılan açıklamada, toplantıya AFAD, jandarma, emniyet, Karayolları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Yol Bakım Müdürlüğü, Türk Kızılay, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Devlet Su İşleri (DSİ) ve itfaiye yöneticilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm kurumların sahada teyakkuz halinde olduğu vurgulanarak, "2 bin 219 personel ve 1363 araçla çalışmalar devam etmektedir. Kocaeli'de metrekareye 49 ile 214 kilogram arasında yağış düştüğü tespit edilmiştir. Toplam 2 bin 865 ihbar kaydı yapılmıştır. Acil Çağrı Merkezimize yapılan kayıp ihbarı sonucunda 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Dere yatakları ve su havzaları çevrelerinde dikkatli olunması, resmi kanallardan yapılacak anlık uyarıların takip edilmesi ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA