Haberler

Kocaeli'de sel ve su baskını sonrası kayıp ihbarı yapılan 1 kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgarın yol açtığı sel, su baskını, yıldırım ve heyelanda kayıp ihbarı yapılan 1 kişinin arandığını bildirdi. Açıklamaya göre metrekareye 49-214 kilogram yağış düştü, 2 bin 219 personel ve 1363 araçla çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Valiliği, sağanağın etkili olduğu kentte kayıp ihbarı yapılan 1 kişinin arandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.30 ile bugün 09.30 saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgar sonucu Kocaeli'de sel, su baskını, yıldırım ve heyelan meydana geldiği, ulaşımda aksamalar yaşandığı kaydedildi.

İl AFAD Merkezinin toplandığı aktarılan açıklamada, toplantıya AFAD, jandarma, emniyet, Karayolları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve Yol Bakım Müdürlüğü, Türk Kızılay, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), Devlet Su İşleri (DSİ) ve itfaiye yöneticilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, tüm kurumların sahada teyakkuz halinde olduğu vurgulanarak, "2 bin 219 personel ve 1363 araçla çalışmalar devam etmektedir. Kocaeli'de metrekareye 49 ile 214 kilogram arasında yağış düştüğü tespit edilmiştir. Toplam 2 bin 865 ihbar kaydı yapılmıştır. Acil Çağrı Merkezimize yapılan kayıp ihbarı sonucunda 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Dere yatakları ve su havzaları çevrelerinde dikkatli olunması, resmi kanallardan yapılacak anlık uyarıların takip edilmesi ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yetkililere ulaşılması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da inanılmaz kurtarma! 200 kişiyi böyle tahliye ettiler

Çaresizliğin fotoğrafı!
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

Sel sularına teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu

İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! Bilanço ağır
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi