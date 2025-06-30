Palet imalathanesinde tehlikeli yangın! Park halindeki minibüs kül oldu
Gebze ilçesindeki bir palet imalathanesinin açık depolama sahasında çıkan yangında, alevlerin sıçradığı park halindeki minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet imalathanesinin açık depolama sahasında çıkan yangında, alevlerin ortasında kalan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan palet imalathanesinin açık depolama sahasında saat 16.30 sırlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İMALATHANEDEN ALEVLER YÜKSELDİ
Paletlerin bir kısmını saran alevler, depolama sahasında park halinde bulunan minibüse sıçradı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
MİNİBÜS KÜL OLDU
Yangın, itfaiyenin yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.