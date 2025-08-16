Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunun Yalova istikameti Kayacık Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta B.B. (24) idaresindeki 35 BHG 981 plakalı motosiklet ile Ö.E. (75) yönetimindeki 41 JB 138 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşlar, yola savrulan sürücüler için durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ö.E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edilen diğer sürücünün ise tedavisi devam ediyor.