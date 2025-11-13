Haberler

Kocaeli'de Market Çalışanlarına Darbet: Üç Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir marketteki çalışanların sosyal medya üzerinden darbedilmesine ilişkin üç şüpheli tutuklandı. Olay, bir çocuğun marketten çıkarak akrabalarını çağırması ile başlamıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 market çalışanını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada, şeker döken çocuğu uyaran kasiyer ile bir market çalışanının, çocuğun babası ve yakınlarınca darbedilmesine ilişkin görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 8 Kasım'da markete gelen E.O.B'nin, kasiyer B.Ç. tarafından uyarıldığı, bunun üzerine marketten ayrılan çocuğun çağırdığı akrabaları M.K.B, O.Ç ve H.Ç'nin, kasiyeri ve kendilerini korkutmak amacıyla eline bıçak alan market çalışanı M.P'yi darbettiği bildirildi.

Olayla ilgili "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, şüpheliler M.K.B, O.Ç ve H.Ç'nin tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
