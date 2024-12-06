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Kocaeli'de Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Kocaeli'de Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
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Kocaeli'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Bülent Topaloğlu için düzenlenen törene Vali ve il emniyet müdürü katıldı. Topaloğlu'nun cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesine defnedildi.

Kocaeli'de kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bülent Topaloğlu (51) için İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen törene, Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, mesai arkadaşları ile yakınları katıldı.

Topaloğlu'nun eşi Ayşegül ve oğlu Berker, burada taziyeleri kabul etti.

Törende Topaloğlu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi.

Topaloğlu'nun cenazesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde Alifuatpaşa Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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