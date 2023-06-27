Kocaeli'de Göçük Altında Kalan İşçilerin Cenazeleri Defnedildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, hurda malzemeleri sökerken göçük altında kalan 2 işçiden biri olan Ömer Faruk Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi. Diğer işçi Metin Akkaya'nın cenazesi ise memleketi Muş'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.