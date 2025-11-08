Kocaeli'de Fabrika Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrika yangınında 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin iki tanesinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Olayın ardından iş yeri sahibi yakalandı, oğlu ise aranıyor.
ÖLENLERDEN 2'Sİ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrika yangınında ölen Şengül Yılmaz'ın 55, Tuğba Taşdemir'in 18, Nisa Taşdemir'in 17, Cansu Esatoğlu'nun 16, Esma Dikan ve Hanım Gülek'in 65 yaşında olduğu belirtildi. Ayrıca Tuğba ve Nisa Taşdemir'in kardeş oldukları öğrenildi.
İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI, OĞLU ARANIYOR
Olayın ardından polis ekipleri, iş yerinin sahibi K.O.'yu Yalova'da yakaladı. Aracında valizleriyle birlikte yakalanan K.O.'nun kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi. K.O.'nun oğlu İ.O. polis tarafından aranıyor.
