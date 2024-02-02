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Kocaeli'de Fabrika Rehine Krizi Son Buldu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yaşanan rehine krizi, 10 saatlik müdahalenin ardından sona erdi. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şüpheli polise teslim oldu.

REHİNE KRİZİ 10 SAAT SÜRDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada 7 çalışanı rehin alan İbrahim Y., yaklaşık 10 saatin ardından ikna edilerek polise teslim oldu. Fabrikaya giren polis ekipleri İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyişlerini sürdüren rehine yakınları şüphelinin teslim olduğunun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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