Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı Törenleri Coşkuyla Kutlandı
Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenler, Darıca, Gölcük ve Karamürsel'de gerçekleştirildi. Protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Darıca'da Cevher Dudayev Parkı'ndaki törende, Kaymakam Yaşar Dönmez ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Gölcük
Anıtpark'ta düzenlenen programda Kaymakam Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek ile Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende, belediye ekipleri vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Törene, ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Karamürsel
Karamürsel'deki tören, Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunulan programda, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi ile Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi mensupları teknelerine Türk bayrağı astı.
Öte yandan Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) üyesi dalgıçlar da su altında açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posterini yüzeye çıkardı.
Törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.