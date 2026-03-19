Kocaeli Valisi Aktaş, bayram trafiği tedbirlerini denetledi Açıklaması

Kocaeli Valisi Aktaş, bayram trafiği tedbirlerini denetledi Açıklaması
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde güvenlik önlemleri için 6 bin jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını açıkladı. Bayram süresince huzur ve güvenliğin sağlanması için trafik tedbirleri alınacağı bildirildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatili boyunca kentte 6 bin jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Aktaş, kentte bayram trafiği tedbirlerine yönelik incelemelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan Çayırköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Aktaş, gazetecilere, ara tatil dolayısıyla bayram tedbirlerini hafta başından itibaren uygulamaya başladıklarını söyledi.

Vatandaşın huzur ve güven içerisinde bayramını geçirmesi için emniyet ve jandarma ekiplerinin görev başında olacağını belirten Aktaş, "Toplamda 6 bin personelimiz, bayramda vatandaşımızın bayramını huzurlu, kazasız şekilde geçirmesi için çalışmalarını yapacak." diye konuştu.

Aktaş, amaçlarının vatandaşın gideceği yere sağ salim varmasını ve trafik kurallarına uyulmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Bunu yaparken de yine vatandaşımıza rehberlik edilecek, önderlik edilecek. Radar noktalarımızda daha önceden Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de yerleri görülebilecek, vatandaşımıza hiçbir şekilde radar tuzağı kurulmayacak." ifadelerini kullandı.

Otoyolların Kocaeli kesiminde aşırı yoğunluğun olmadığı bilgisini veren Aktaş, "Okulların tatil olmasıyla aslında geçen hafta itibarıyla başlamıştı bu hareketlilik. O yüzden bugün yavaş yavaş artış oluyor. Diğer bayramlardaki gibi çok yoğun trafik akışı yok. Öğlen itibarıyla biraz daha Kuzey Marmara olsun, TEM Otoyolu'nda olsun artışlar başladı." diye konuştu.

Vali Aktaş'a, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt eşlik etti.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

