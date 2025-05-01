Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı

Görüntüleri inceleyen ekipler harekete geçti! Meğer 2 kişi daha varmış
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu

Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşü

Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, sendika, dernek ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte Anıtpark'ta bir araya geldi.

KOCAELİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla İzmit ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

İzmit ilçesinde sendika temsilcilerinden oluşan tertip komitesinin çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Tepecik Mahallesi'ndeki belediye iş hanı önünde sendika, dernek ve siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu kortej, pankartlar ve flamalar eşliğinde Anıtpark'a yürüdü. Katılımcılar, buradaki alanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.