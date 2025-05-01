Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yürüyüşü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, sendika, dernek ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte Anıtpark'ta bir araya geldi.
KOCAELİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolasıyla İzmit ilçesinde yürüyüş düzenlendi.
İzmit ilçesinde sendika temsilcilerinden oluşan tertip komitesinin çağrısıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Tepecik Mahallesi'ndeki belediye iş hanı önünde sendika, dernek ve siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu kortej, pankartlar ve flamalar eşliğinde Anıtpark'a yürüdü. Katılımcılar, buradaki alanda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel