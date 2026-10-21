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Kocaeli Darıca'da katılımcılar görme engelliler için 1 dakika bastonla yürüdü

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Kocaeli Darıca'da katılımcılar görme engelliler için 1 dakika bastonla yürüdü
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Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla Darıca'da etkinlik düzenledi. Katılımcılar gözlerini kapatıp bastonla yürüdü; Başaran, 1 dakikalığına görme engelli olarak sorunları göstermek istediklerini söyledi.

Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği, görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla derneğin Darıca'daki lokalinde düzenlenen faaliyete katılanlar, gözlerini kapatarak, bastonla yürümeye çalıştı.

Programda bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü. Etkinlikte katılımcılar, görme engellilerin yaşadıklarını deneyimledi.

Kocaeli Epilepsi ve Engelliler Derneği Başkanı Ersin Başaran, gazetecilere, yaptıkları programla görme engellilerin yaşadığı sorunları göstermek istediklerini söyledi.

Farkındalık için katılımcıların 1 dakikalığına görme engelli olduğunu ifade eden Başaran, "Bir görme engelli kardeşimizin yaşadığı sorunları herkese göstermek istiyoruz. Elimizden geldiğince engellileri anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Kinyas Bakar da 1 dakikalığına da olsa engellilerin yaşantısını anlamaya çalıştığını dile getirerek, "Bizler, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmakla mükellefiz. Her sağlıklı birey, bir engelli adayıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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