Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Gazze'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım tırları, düzenlenen törenin ardından dualarla yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi yakınındaki otoparkta düzenlenen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze ile kardeş şehir protokolü kapsamında uzun süredir işbirliği yürüttüklerini belirterek, gün içinde Gazze Belediye Başkanı'yla da bir görüşme yaptığını bildirdi.

Hazırlanan yardımların Mersin Limanı'ndan AFAD koordinasyonuyla Gazze'ye ulaştırılacağını ifade eden Büyükakın, "İlk etapta insani yardım ulaştırılacak. Orta ve uzun vadede lojistik destek ve altyapı çalışmaları için hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım paketlerinde 18 bin konserve, 2 bin 500 helva, 5 bin 40 çocuk maması, 3 bin bebek maması, 6 bin 300 bisküvi paketi, 80 çadır, 200 yatak, 200 battaniye ve 200 yastık ile hijyen malzemeleri yer aldı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hazırlanan 2 tır, İl Müftüsü Sönmezoğlu tarafından okunan duanın ardından sirenler eşliğinde Gazze'ye hareket etti.