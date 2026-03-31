Kosova-Türkiye Maçı Dev Ekranlarla İzlendi

Kosova-Türkiye Maçı Dev Ekranlarla İzlendi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile Türkiye arasında oynanan maç, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'daki dev ekranlardan izlendi. Vatandaşlar, milli marşın okunmasıyla büyük coşku yaşarken, Türk bayraklarıyla takımlarını desteklediler.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanan Kosova- Türkiye mücadelesi, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da kurulan dev ekranlardan izlendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, maç heyecanını Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda vatandaş, meydanda milli maçı izledi. Taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.

Düzce Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için bir araya gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ay yıldızlı ekibi destekledi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından maç öncesinde 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda hazırlıklar yapılarak dev ekran kuruldu.

Karşılaşmayı Vali Abdulaziz Aydın, daire müdürleri ve yüzlerce vatandaş izledi.

Taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla maç boyunca ay yıldızlı takıma destekte bulundu.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Yıllar süren hasret bitiyor, Dünya Kupası'na koşuyoruz
Brent petrol, 105 doların altına geriledi

İran'ın sürpriz çıkışı, piyasaları alt üst etti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti

Şehrin göbeğinde kan donduran infaz
Haberler.com
500

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var