Koç Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Eylemi Yaptı

Koç Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırılara tepki için Filistin'e destek eylemi yaptı.

Üniversitenin Rumeli Feneri Kampüsü'nde düzenlenen protestoda, öğrenciler "Özgür Filistin", "Filistin halkı yalnız değildir", "Zulme dur de" yazılı pankartlar açtı, Türkçe ve İngilizce sloganlar attı.

Burada okunan bildiride, siyonist İsrail rejiminin uzun yıllardır Filistin'de gerçekleştirdiği zulmün 7 aydır devam ederek soykırım boyutuna ulaştığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana tüm insanlığın gözü önünde bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin yaklaşık 35 bin masum insanı vahşice katlettiğinin vurgulandığı bildiride, "Bu süre zarfında Gazze'deki tüm okullar, üniversiteler, mabetler ve hastaneler yerle bir edilmiş, on binlerce öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, din adamı, doktor ve sağlık personeli şehit edilmiştir. Zalim İsrail, tüm bunlar yetmezmiş gibi, güvenli bölge olarak adlandırdığı ve 1,5 milyon insanın göç etmeye mecbur kaldığı Refah Bölgesi'ne, ABD hükümeti desteği ile yeni bir katliam planlamaktadır." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in uyguladığı soykırımın maşeri vicdanda da infial uyandırdığı belirtilen bildiride, "Başta Columbia ve Harvard üniversitelerinde olmak üzere ABD'nin diğer önde gelen üniversitelerine dalga dalga yayılarak barışçıl bir şekilde soykırım karşıtı protesto eylemleri başlamıştır." denildi.

Bildiride, ABD hükümetinin Gazze'deki soykırımı kınayan üniversite öğrenci ve öğretim üyelerine karşı orantısız güç ve şiddetle müdahalede bulunduğu, uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı ve işe son verme gibi yıldırma girişimlerinin, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçeceği ifade edildi.

Öğrenciler, mazlumların haklarını savunma konusunda kendini sorumlu hisseden vicdan sahibi akademisyen ve öğrencilerin yanında olduklarını, insanlık onuru için dünya liderlerini, Gazze'de yaşanan bu soykırımı sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim üyelerine karşı uygulanan şiddete son vermeye davet etti.

Türkçe, İngilizce ve Arapça okunan bildirinin ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.