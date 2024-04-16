KOAH hastası ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
Akciğer nakli bekleyen KOAH hastası, ambulans helikopterle Burdur'dan Ankara'ya sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesi'nde 3 yıldır KOAH tedavisi gören ve akciğer nakli bekleyen Mehmet Ö'nün (47) tedavisine Ankara'da devam edilmesine karar verildi.
Antalya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Gazi Atatürk Stadyumu'na indi. Hastaneden ambulansta stadyuma getirilen hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulans helikoptere alındı.
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mehmet Ö'ye uygun donör bulunması halinde organ nakli yapılacağı öğrenildi.