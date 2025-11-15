KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da Cumhuriyet resepsiyonu verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da Cumhuriyet resepsiyonu düzenlendi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosluğunca bir otelde düzenlenen resepsiyona, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Ertuğruloğlu, "Doğu Akdeniz'deki ikinci Türk vatanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. yaş gününde bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ederim." dedi.

KKTC'nin, "Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar her türlü vahşete, barbarlığa, haksızlığa, ayrımcılığa karşı verdiği destansı mücadelenin taçlandırılması" olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, bu mücadelenin bitmediğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, "Bugün bizler için vazgeçilmez olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve egemenliğimiz, birileri tarafından çok daha hazmedilmiş bir realite değildir. İçimizden veya dışımızdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalıcılığını öngörmeyen, güçlendirilmesini öngörmeyen, gün gele ortadan kaldırılıp Kıbrıs Türk halkı adına Kıbrıs Cumhuriyeti dedikleri bir Rum devletine yamalama olan kesimlerle mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

Bu mücadelenin hafife alınamayacağının altını çizen Ertuğruloğlu, "Çünkü karşımızdaki bu tehlikenin sahipleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği'nin ta kendisidir. Bu büyük güçler Kıbrıs konusunda 1964 yılında yaptıkları yanlış teşhisi koruyabilme adına bu yanlış teşhislerinin karşısında dimdik duran Kıbrıs Türk halkını başarısız kılma ve kendi hatalarını yasallaştırma adına bize oynamadıkları oyun, kurmadıkları tezgah kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, bu mücadeleyi bugün de vermeyi sürdürdüklerini aktararak, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığı, bizim en büyük gücümüzdür." dedi.

Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler nedeniyle üzüntü içinde olduklarını dile getiren Ertuğruloğlu, şehitlere rahmet, ailelerine sabır diledi.

Ertuğruloğlu, "yavru vatan" ifadesinden birilerinin rahatsız olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ifadeler nedense birilerini rahatsız ediyor. ve sanki Kıbrıs Türkünü aşağılayan bir ifadeymiş gibi yorumlanarak başka başka sözcükler yaratarak bu ilişkiyi başka yerlere çekmeye çalışanlar var. Değerli kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatandır. Türkiye Cumhuriyeti de ana vatandır. Herhangi bir şekilde Kıbrıs Türkünün aşağılanması diye yorumlanamaz. Dünyada en kutsal, en değerli ilişkiler ana yavru ilişkisidir. Bir ana için bir yaşındaki evladı da yavrusudur, 50-60 yaşındaki evladı da yavrusudur. ve bir ana her zaman yavrusu için en güzelini ister. İşte bu, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini de ifade eden bir ilişkidir."

"KKTC'nin Rumlarla mutlaka ve mutlaka yeni bir ortaklığa girmek mecburiyetindeymiş gibi yorumlanan bir çözüm anlayışı" olduğuna değinen Ertuğruloğlu, bunun "son derece yanlış bir yaklaşım" olduğunu vurguladı.

Siyasi eşitliğin asla yeterli olmadığını, bunun bir anlamı olabilmesi için egemen eşitliğe dayandırılması gerektiğini dile getiren Ertuğruloğlu, "Egemen eşitlik dediğiniz anda da iki ayrı egemen devlet demektir. Yani değerli kardeşlerim artık gelecekte Kıbrıs adasında Türklerle Rumların kuracağı yeni bir ortaklık diye bir şey söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, "Aynı evde yaşamayı denedik olmadı çünkü ortağımız bizi kendine eşit kabul etmiyor. Kıbrıs adasını bir Helen adası görüyor. Dolayısıyla aynı evde yaşayamayacaksak komşular olarak iki ayrı evde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce tanınmasıdır"

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli de Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerleri anarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türkiye'ye sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Bugün gün boyunca KKTC'de ve yurt dışında Kıbrıs Türk halkının milli mücadele liderlerinin saygıyla anıldığını belirten Mendeli, "O günden bugüne sabırla bu topraklarda var olma mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Mendeli, "Rumların yönetimi ve zenginlikleri bizlerle paylaşmak istememeleri karşısında Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın vermiş olduğu egemenlik kavgasının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mendeli, KKTC'nin tanınmasına yönelik çağrısını yineleyerek, "Beklentimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce tanınması ve Kıbrıs Türk halkı üzerindeki haksız izolasyonların kaldırılması yönünde somut adımlar atılmasıdır." görüşlerini aktardı.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Mendeli, konuşmasını, "Devletimizden vazgeçmeyecek, egemenliğimizden asla taviz vermeyeceğiz." sözleriyle tamamladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Karabulut da askeri uçak kazasında şehit olan askerleri anarak "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Karabulut, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine işaret ederek, bu harekatın Kıbrıs Türk halkını kötü bir akıbetten koruduğunu söyledi.

KKTC'nin bugün güvenli ve hızla gelişen bir yapıya sahip olduğunu anlatan Karabulut, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devletin varlığının bir gerçek olduğunu kaydetti.

Karabulut, Kıbrıs Türküne yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve uluslararası tanınırlığını kazanması için Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.