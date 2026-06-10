KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki kabulde konuşan Başkan Ziya Öztürkler, KKTC'nin ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ve desteği sayesinde huzur ve güven içinde olduğuna dikkat çekti.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fransa ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmasını eleştirdi.

Bakan Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Öztürkler, KKTC olarak hemen her konuda Türkiye'nin desteğini görmekten mutlu olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

Çiftçi, göreve geldikten sonra KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerine önem verdiklerini ifade ederek, KKTC ziyaretinin hayırlara vesile olmasını diledi.