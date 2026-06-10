Haberler

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Lefkoşa'da resmi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin garantörlüğü ve KKTC'ye desteği vurgulanırken, GKRY-Fransa askeri işbirliği eleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'ndeki kabulde konuşan Başkan Ziya Öztürkler, KKTC'nin ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ve desteği sayesinde huzur ve güven içinde olduğuna dikkat çekti.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fransa ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmasını eleştirdi.

Bakan Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Öztürkler, KKTC olarak hemen her konuda Türkiye'nin desteğini görmekten mutlu olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni etti.

Çiftçi, göreve geldikten sonra KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerine önem verdiklerini ifade ederek, KKTC ziyaretinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor

Bir milletvekiline daha AK Parti rozeti takacak

Bursa'daki emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Tuvalette bulunanlar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı